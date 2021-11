Tirsdag annonserte USAs president Joe Biden at han vil frigjøre 50 millioner fat i amerikanske, strategiske oljereserver (SPR) i et forsøk på å stagge oljeprisoppgangen.

Andre store oljeforbrukere som Japan, India, Sør-Korea, Kina og Storbritannia deltar også i den koordinerte aksjonen, som er den første i sitt slag.

Senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya hos Swissquote gikk så langt som å karakterisere aksjonen en «krigserklæring mot OPEC+», og markedet venter nå spent på reaksjonen når OPEC+ samles til møte i Wien torsdag i neste uke.

OPEC+ sitter stille i båten?

Ifølge avtalen fra juli i år skal OPEC+ øke produksjonen med 400.000 fat pr. dag månedlig frem til september 2022, og senioranalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities mener en mulig reaksjon kan være at OPEC+ utsetter i hvert fall deler av den planlagte produksjonsøkningen.

Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets tror OPEC+ vil sitte stille i båten.

«Hvis Brent-oljen holder seg over 80 dollar pr. fat, vil minste motstands vei være å gå videre med produksjonsøkningen som planlagt. Ved å holde seg til planen unngår OPEC+ også å øke den politiske splittelsen med USA,» skriver han i onsdagens oppdatering.

Etter markant oppgang tirsdag trekker frontkontrakten for Brent-oljen marginalt ned til 82,21 dollar pr. fat onsdag ettermiddag.

– Lockdown bekymrer mer

Martinsen får følge av generalsekretær Joseph McMonigle i International Energy Forum (IEF), et organ som legger til rette for dialog mellom oljeprodusenter og -forbrukere.

– Jeg tror ikke én enkelthendelse vil trigge en respons. Jeg tror utviklingen vi ser i Europa og andre steder i verden med nye nedstengninger som følge av den fjerde coronabølgen bekymrer OPEC+ mye mer, sier han til Bloomberg TV-anker Yousef Gamal el-Din.

– Dette er nok årsaken til at OPEC+ har inntatt en veldig forsiktig tilnærming i utgangspunktet. De kommer til å se hvordan dette spiller seg ut, og husk at OPEC+ er veldig vant til å se et tilbudsoverskudd i oljemarkedet i første kvartal, uavhengig av om verden er i en pandemi eller ikke, fortsetter IEF-toppen.