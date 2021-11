IEA ber Opec foreta grep om oljeprisen

– Jeg håper veldig at de i det neste møtet eller møtene tar nødvendige grep for å hjelpe det globale oljemarkedet og bidra til å få prisene ned til et fornuftig nivå, sier IEA-sjef Fatih Birol.

Birol retter oppfordringen særlig til Russland.

– Russland kan enkelt øke eksporten til Europa med 15 prosent og hjelpe det europeiske gassmarkedet betydelig, sier han.

Prisene på naturgass i Europa har økt i år, og Russland som Europas største leverandør, har vært trege med å trappe opp leveransene.

Opec-landene og deres allierte, inkludert Russland, er i gang med å månedlig øke produksjonen til nivået som var før koronapandemien startet. De har avvist en raskere økning, selv om oljeprisen på verdensbasis har steget kraftig og ligget på over 80 dollar per fat.

USAs president Joe Biden beordret tirsdag at 50 millioner fat olje skal tas i bruk fra landets strategiske oljereserver. Biden håper grepet vil bidra til å senke de stigende drivstoffprisene og hindre en forsterket inflasjon. Eksperter mener det kan få effekt på energikrisen på kort sikt.