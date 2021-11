Tirsdag annonserte USAs president Joe Biden at han vil frigjøre 50 millioner fat i amerikanske, strategiske oljereserver (SPR) i et forsøk på å stagge oljeprisoppgangen. Japan, India, Sør-Korea, Kina og Storbritannia deltar også i den koordinerte aksjonen, som er den første i sitt slag.

Det legger press på OPEC+, som samles til møte i Wien torsdag neste uke.

Den gjeldende avtalen i oljekartellet er at produksjonen skal øke produksjonen med 400.000 fat pr. dag månedlig frem til september 2022, og det er ulike syn på om det vil være lurt av OPEC+ å foreta seg noe i kjølvannet av USAs avgjørelse tidligere denne uken.

President Joe Biden har flere ganger oppfordret OPEC+ til å øke produksjonen utover den varslede opptrappingen, men det har vært liten interesse for å åpne kranene.

Onsdag la også Det internasjonale energibyrået (IEA) press på OPEC+ til å ta nødvendige grep for å få oljeprisen ned på et «fornuftig nivå».

Arabere med på planen

De forente arabiske emirater (UAE) stakk kjepper i hjulene til OPEC når opptrappingsplanen ble snekret sammen i sommer, og det har vært knyttet usikkerhet til om de ville stille seg bak planen fremover.

Etter energidepartementets siste uttalelse er det derimot ingen tvil om at UAE er med på prosjektet.

«Energiministeren bekrefter at UAE er forpliktet til samarbeidsavtalen med OPEC+», heter det i en uttalelse fra energidepartementet, ifølge det statlige nyhetsbyrået WAM, melder Reuters.

«Eventuelle beslutninger vil bli tatt i fellesskap av OPEC+ under neste møte», står det videre i uttalelsen.



Energiminister Suhail Al-Mazrouei sa til journalister senest på tirsdag at han ikke så noen logikk i at landet hans skulle levere mer olje til globale markeder når alle indikatorer pekte på et forsyningsoverskudd i første kvartal neste år.

Torsdag formiddag er brent-oljen ned 0,45 prosent til 81,90 kroner.