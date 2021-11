Oljeprisfallet tiltar – stuper over 10 prosent

Virusmutasjonen fra Sør-Afrika har sendt sjokkbølger ut over verdens børser og reiselivet får virkelig føle på frykten.

Brent-oljen stuper 10,5 prosent i skrivende stund til 73,52 dollar på frykten for nedstengning. For WTI-oljen er fallet enda tyngre, ned 11,5 prosent til 69,08 dollar fatet.

Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Wealth Management forklarte tidligere i dag til Finansavisen at en ny smittebølge ikke bare betyr at folk vil bruke mindre penger på fly og restaurant, men også at de vil bruke en økt del av inntekten på varer i stedet for tjenester.

– Da blir etterspørselen stor, noe som kan føre til mangler, spesielt hvis tilbudssiden må stenge deler av produksjonen ned, sier han.

Tirsdag varslet Joe Biden om at USA vil frigjøre 50 millioner fat i amerikanske, strategiske oljereserver (SPR) i et forsøk på å stagge oljeprisoppgangen. Japan, India, Sør-Korea, Kina og Storbritannia deltar også i den koordinerte aksjonen, som er den første i sitt slag.

– Dagens sell-off kommer som følge av en kombinasjon av Bidens millionslipp av oljelagre og markant økning i coronatilfeller, ifølge oljeanalytikere i Commerzbank.



De peker på at det vil bli et vesentlig overskudd av olje tidlig i 2022, som følge av at de strategiske oljelagrene blir sluppet. I tillegg legger coronamutasjonen ytterligere press på utviklingen.