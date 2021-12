Oljeprisen stupte på fredag etter at nyheten sprakk om den nye coronavirus-varianten, Omikron. I løpet av forrige ukes siste handelsdag falt brent-oljen fra rundt 81,50 til 72,90 dollar, et daglig fall som var det største siden april 2020.

Mandag morgen er gjeninnhentingen i gang, og et fat nordsjøolje koster på 76,16 dollar, opp 4,5 prosent.

Omikron gjør at OPEC+ utsetter det tekniske møtet til senere denne uken for å ha mer tid til å vurdere det nye virusets påvirkning på markedet, melder Reuters, og viser til kilder i oljekartellet og dokumenter.

Før prisraset på fredag hadde OPEC anslått at tilbudssiden ville øke kraftig etter at USA og andre store forbrukere av olje bestemte seg for å åpne reservelagre for å dempe prisene.

Den tekniske komiteen skulle egentlig møtes i dag, mandag, men møtet er ifølge nyhetsbyrået flyttet til onsdag. Ministerkomiteens møte er også flyttet fra onsdag til torsdag, og da vil også hele OPEC+ møtes senere på dagen og mest sannsynlig komme med en beslutning.

Trenger mer tid

«Vi trenger mer tid til å forstå hva denne nye varianten er og om vi trenger å overreagere eller ikke», sier en OPEC-kilde til Reuters.

OPEC+ har allerede et forslag på bordet om å øke produksjonen med 400.000 fat olje pr. dag pr. måned.

Den oljeproduserende gruppen opererer fortsatt med kutt på 3,8 millioner fat pr. dag, og enkelte analytikere har antydet at en ytterligere produksjonsøkning vil utsettes etter at USA bestemte seg for å åpne kranene. Nå er situasjonen derimot langt mer usikker.

«Det er sannsynlig at OPEC vil ta hensyn til de grunnleggende faktorene som nå foreligger i oljemarkedet, og muligheten for en etterspørselsboom i vintermånedene», sier Mike Muller, sjef for Asia-kontoret til Vitol Group, til nettstedet World Oil.

Ingen innblanding

OPEC+-medlemmet Russland ser ikke noe behov for hastetiltak i oljemarkedet, siterte TASS den russiske visestatsministeren Alexander Novak på mandag, melder Reuters.

Novak sa at OPEC+-partnerne foreløpig ikke har bedt om en reforhandling av en produksjonsavtale, som svar på spredningen av Omikron.

Til tross for at oljeprisen styrker seg mandag morgen mener Nomura Securities-analytikeren Tatsufumi Okoshi at OPEC+ kan pause den planlagte økningen.

«Hvis markedet faller ytterligere så kan OPEC+ pause den planlagte produksjonsøkningen for å holde prisene oppe», mener Okoshi.