Zenith Energy har inngått en avtale med Noble Hill-Network Limited, et privat nigeriansk olje- og gasselskap, som eier 100 prosent av Risk Service Contract (RSC) for utviklingen av North-West Corner av OML 141 (NW OML 141), opplyser selskapet mandag.

NW OML 141 dekker et område på omtrent 105 kvadratkilometer i sumpområdet i Niger Delta -regionen. Området inneholder to oppdagede felt og ett potensielt felt med anslagsvis 232,7 millioner fag oppdaget olje, med potensiale til å vokse til mer enn 500 millioner fat betingede og potensielle ressurser, inkludert naturgass og kondensat.

Zenith Energy Produksjons- og utviklinsselskap innenfor energi.

Selskapet har onshore oljefelt i Azerbaijan, Italia og andre regioner.

Selskapet er notert på London Stock Exchange Main Market og på Euronext Growth.

Klare til å bore

Formålet med opsjonsavtalen er å gi Zenith muligheten til å utvikle NWC OML 141 sammen med Noble Hill-Network. Selskapet er allerede klare til å bore, teste og fullføre Barracuda 5-brønnen (B-5), som ligger mellom to tidligere borede brønner som begge har påtruffet betydelige hydrokarboner.

Hvis det skule bli et lykkelig utfall av boringen vil produksjonen starte umiddelbart for å innledningsvis transportere den produserte oljen til et nærliggende flytende lagrings- og lossefartøy for å skape inntekter.



Opsjonen gir Zenith Energy muligheten til å kjøpe 42 millioner ordinære aksjer i Noble Hill-Network. Det vil gi Zenith en eierandel på 42 prosent i Noble Hill-Network, og vil koste i henhold til avtalen 20 millioner dollar, som skal betales gjennom syv avdrag på 3 millioner hver.

Pengene vil Noble Hill-Network bruke til å finansiere boringen av B-5.

Ifølge børsmeldingen fra Zenith er det planlagt et besøk med en egnet borerigg på stedet i midten av desember, med forventning om å signere borekontrakt i januar 2022. Deretter er det ventet at operasjoner vil starte i løpet av første kvartal 2022.

Produksjon fra oljefeltet Barracuda forventes å begynne i løpet av andre kvartal 2022 med en hastighet på omtrent 4000 fat olje per dag.

Opsjonen vil utløpe 15. januar 2022.