Analytikere hos JP Morgan mener oljeprisen vil riste av seg det enestående fallet fra Black Friday, da oljeprisen stupte ned nesten 10 dollar – fra 82,24 til 72,86 dollar pr. fat. Analytikerne mener at så lenge OPEC+ sitter i førersetet forventer de at oljeprisen vil teste 125 dollar pr. fat i løpet av neste år, og overskride 150 dollar pr. fat i 2023.

«Opec+ har gått tilbake til en posisjon med positiv innflytelse, som den vil forsvare ved å holde varelagrene lave, markedet i balanse og iverksette tiltak for å støtte optimalt reservoar-ledelse gjennom tempofylt volumvekst,» skriver meglerhuset i et notat mandag.

Helsvart fredag

WTI-oljen, den amerikanske referanseindeksen, stupte 13 prosent fredag, mens brent-oljen falt 11,41 prosent, i det som var den største fallet siden begynnelsen av pandemien. Frykt for nye nedstengninger og svakere økonomisk vekst globalt etter at omikron-varianten dukket opp på radaren, utløste en voldsom nedgang for både aksjer og råvarer.

Usikkerhet rundt den nye virusvarianten og det påfølgende fallet i oljeprisen, ga også OPEC+ en mulighet til å ta en pause fra tidsplanen de har satt for å øke produksjonen, uten at det fremstår som om det er på grunn av USAs valg om å åpne oljereservene sine.

JP Morgan-analytikerne tror Opec+ vil dempe tempoet i produksjonsøkningen tidlig neste år, og neppe øke tilbudet med mindre oljeprisen er godt forankret.