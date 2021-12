Oljeprisen styrkes før viktig møte

Oljeprisen henter seg inn igjen onsdag morgen, og brent-oljen er opp 1,9 prosent til 71,54 dollar fatet. WTI-oljen styrkes med 2,0 prosent til 68,24 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 70,62 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Utviklingen i oljeprisen har vært svært volatil denne uken, i forkant av OPEC og OPEC+-møtene denne uken. Tirsdag kveld falt brent-prisen til det laveste nivået siden august, og dumpet ned til rundt 67,60 dollar.

OPEC skal møtes klokken 14.00 norsk tid i dag, og OPEC+ skal møtes på torsdag.

Enkelte analytikere forventer at OPEC+ vil utsette planene om en produksjonsøkning på 400.000 fat pr. dag til januar, etter at etterspørselen kan ha fått seg en knekk med oppdagelsen av omikron-varianten.

«Siden USA og andre land har frigitt reserver og prisene har korrigert fra 85 til nærmere 70 dollar fatet kan OPEC+ revidere strategien», sier Sunil Katke, leder av Kotak Securities, til Reuters.

Oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets tror at Opec vil ordne opp.



– Vi tror mesteparten av prisfallet er tatt ut for øyeblikket og at Opec vil beskytte oljeprisen rundt 70 dollar pr. fat, sier Martinsen til Finansavisen.

Kan slite med å øke

Til tross for tvilen fra enkelte analytikere om at produksjonsøkningen blir utsatt har flere OPEC+-ministere uttalt at det ikke er noen grunn til å endre planene.

Det kan uansett bli trøblete for produsentene å levere økt volum.

En Reuters-undersøkelse fant at OPEC pumpet 27,74 millioner fat pr. dag i november, opp 220. 000 fat pr. dag fra forrige måned, men det var under økningen på 254.000 fat pr. dag som er tillatt for OPEC-medlemmer under OPEC+-avtalen.

Lagerfall

Ferske tall fra American Petroleum Institute (API) viser at råoljelagrene i USA falt med 0,7 millioner fat i forrige uke.

Ti analytikere Reuters har spurt ventet at lagrene skulle falle med rundt 1,2 millioner fat.

API-tallene viser også at bensinlagrene steg med 2,2 millioner fat, mens destillatlagrene steg med 0,8 millioner fat i forrige uke.