Oljeprisen opplevde sin verste dag hittil i 2021 da verden sist fredag ble kjent med omikron-varianten av coronaviruset, og Brent-oljen reagerte ned over 11,5 prosent.

Et lite oppsving på mandag ble utløst av et nytt fall på nesten 4 prosent tirsdag, før trenden onsdag igjen er oppadgående med over 2,5 prosent til 72,32 dollar pr. fat.

Global aksjestrateg Christopher Wood i Jefferies øyner oljepriser på mer enn det dobbelte av dagens nivåer.

– Oljeprisene har rom til å stige mye høyere gitt verdens dype avhengighet av fossilt brensel, sier han til CNBC, og viser til at fossilt brensel i fjor dekket 84 prosent av globalt energibehov.

– Kan gå til 150 dollar

– Oljen nådde over 80 dollar med store deler av Asia stengt og Kinas grenser er i praksis fortsatt stengt. (...) I en virkelig gjenåpnet verden kan oljeprisen gå til 150 dollar ettersom tilbudsbegrensningene er dramatiske, fortsetter Wood overfor TV-kanalen.

Det store spørsmålet for aksjestrategen er ikke oljeprisen, men pandemien.

– Oljeprisen kommer til å stige i en gjenåpnet verden fordi ingen investerer i olje, mens verden fortsatt konsumerer fossilt brensel, sier Wood, som mener en sådan oljeprisoppgang «definitivt kan eskalere inflasjonsskrekken.»