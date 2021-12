Oljeprisene stiger før viktig OPEC-møte

Oljeprisene fortsetter torsdag svingningene i kjølvannet av at verden ble kjent med omikron-viruset for en uke siden, etter at lavere lagertrekk enn ventet i USA trakk litt ned onsdag.

Torsdag morgen trekker frontkontrakten for Brent-oljen opp 1,5 prosent til 69,88 dollar pr. fat, mens WTI-oljen klatrer 1,5 prosent til 66,53 dollar pr. fat.

Spenningen er i dag knyttet til OPEC+-møtet, og markedet tror OPEC og samarbeidslandene kan komme til å pause innfasingen av produksjon grunnet frykten for den potensielle effekten omikron-viruset vil ha på verdensøkonomien og ikke minst bensinetterspørselen.

– Enkelte investorer tror OPEC+ vil bestemme seg for å holde på gjeldende produksjonsnivå i januar, for å dempe enhver skade på etterspørselen, sier Fujitomi Securities-analytiker Toshitaka Tazawa til Reuters.

Justerer frislipp?

Ifølge en avtale inngått i juli i år skal OPEC+ fase inn 400.000 fat pr. dag i produksjon månedlig frem til september 2022 for å trappe ned rekordkuttet som ble avtalt i 2020.

Globale oljepriser har falt over 10 dollar pr. fat siden omikron-viruset meldte sin ankomst.

Wall Street så rødt torsdag etter at det første omikron-tilfellet ble bekreftet i USA. Landets viseenergiminister David Turk uttalte torsdag at Biden-administrasjon kan justere timingen på frislippet av strategiske oljereserver hvis energiprisene skulle falle dramatisk.