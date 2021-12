Oljeprisen falt umiddelbart etter medierapportene begynte å tikke inn på torsdag ettermiddag etter at OPEC+ meddelte at den holder seg til planen om å øke produksjonen med 400.000 fat pr. dag i januar.

På det laveste var brent-oljen nede i 66,95 dollar, men vaket rundt 70 dollar fredag.

Gruppen av oljeprodusenter har heller ingen planer om å slutte med forsyningsjusteringene.

«Vi vil fortsette å gjøre det vi kan best for å sikre at vi oppnår stabilitet i oljemarkedet på et bærekraftig nivå», sa Mohammad Barkindo, generalsekretær i OPEC, i et webinar organisert av den italienske tenketanken ISPI, melder Reuters.

Når det gjelder etterspørselen etter olje har Barkindo for øyeblikket et vekstanslag på 5,7 millioner fat pr. dag.

«I 2022 forventer vi en vekst på ytterligere 4,2 millioner fat», mener generalsekretæren.

Økt forbruk

Barkindo mener at usikkerheten og volatiliteten i markedet skyldes eksterne faktorer, spesielt den pågående pandemien, og ikke nødvendigvis det grunnleggende i olje- og gassektoren.

«Nå er vi i ferd med å returnere til et forbruksnivå i 2022 som er på samme nivå som før pandemien», sa han.

Barkindo sa at prognosene peker mot at olje og gass vil utgjøre mer enn 50 prosent av den globale energimiksen i 2045, eller til og med midten av århundret.

«I alle uttalelsene vi hadde fra Glasgow har vi ennå ikke sett noen konkrete planer for hvordan vi skal erstatte disse 50 prosentene uten å skape enestående uro i energimarkedene», sa han og refererte til klimakonferansen i Glasgow.

«Olje og gass vil være nødvendig i uoverskuelig fremtid», la han til.