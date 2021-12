Saudi-Arabia skrur opp prisen

Det kan se ut som Saudi-Arabia ikke lar seg skremme nevneverdig av økt produksjon fra Opec, og virusvarianten Omicrons herjinger. Landet har nemlig bestemt seg for å øke prisen på oljeleveranser til sine to største eksportmarkeder.

Det statlige oljeselskapet Saudi Aramco har økt prisen på alle råoljetyper med levering til USA og Asia i januar, melder Bloomberg News.

Produktet Arab Light med levering til Asia blir økt med 60 cent fra desember til 3,30 dollar fatet over referanseindeks. Det var ifølge nyhetsbyrået ventet at selskapet vil øke prisen på Arab Light med 70 cent pr. fat.

Øker som planlagt

Opec og samarbeidslandene, med Saudi-Arabia og Russland i spissen, bestemte seg torsdag for å fortsette med de planlagte produksjonsøkningene i januar, til tross for at Omicron har satt et stort spørsmålstegn ved hvordan etterspørselen etter olje vil utvikle seg fremover.

Oljeprisen har på få uker falt betydelig fra på grunn av spredningen av den nye virusvarianten og utsikter til økt strøm av olje til markedet. Oljeprisen har på få uker falt fra over 80 dollar fatet til under 70 dollar.