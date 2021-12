Oljeprisen stiger etter Saudi-Arabias beslutning

Oljeprisen stiger mandag morgen og brent-oljen er opp 1,5 prosent til 71,35 dollar fatet. WTI-oljen er opp 1,5 prosent, til 67,77 dollar fatet, ifølge oilprice.com.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 72,20 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Den siste måneden er brent-oljen ned 15,1 prosent, mens den er opp 42,5 prosent det siste året.

Prisøkning

Søndag bestemte Saudi-Arabia seg for å øke prisen på oljeleveranser til sine to største eksportmarkeder.

Det statlige oljeselskapet Saudi Aramco har derfor økt prisen på alle råoljetyper med levering til USA og Asia i januar.



Det kommer i kjølvannet av at OPEC+ på tampen av forrige uke bestemte seg for å opprettholde økning i tilbudssiden på 400.000 fat pr. dag. Prisene ble også styrket på redusert sannsynlighet for en økning i iransk oljeeksport etter at samtaler mer iranerne og amerikanerne om å redde atomavtalen brøt sammen i forrige uke.

Samtalene forventes å bli gjenopptatt i midten av denne uken.

«Selv om OPEC+ har hevdet at beslutningen om å øke produksjonen utelukkende var basert på faktorer i markedet, er det vanskelig å ikke se USAs hånd i spill», skriver JBC Energy i et notat, ifølge Reuters.

«En amerikansk delegasjon var på besøk i Saudi-Arabia forrige uke og det er nesten sikkert at den iranske situasjonen ble diskutert, og at Saudi-Arabias godkjennelse av produksjonsøkningen antyder at det ble inngått et kompromiss», står det videre i notatet.