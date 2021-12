Oljeselskapet Zenith Energy har inngått en låneavtale med det privateide, Dubai-registrerte selskapet Winance for et lån på 3 millioner euro, rundt 31 millioner kroner, opplyser selskapet i en børsmelding mandag.

Lånet har en varighet på åtte måneder og er rentefritt. Zenith har imidlertid betalt et etableringsgebyr på 5 prosent av totalbeløpet i forkant, og selskapet vil nedbetale lånet med månedlige avdrag.



Før hvert avdrag kan Zenith velge om de vil betale kontant eller ved å bruke reserveandelene.

Oljeselskapet har også allerede foretatt et trekk på én million euro, og eventuelle fremtidige uttak vil skje etter eget skjønn.

Selskapet planlegger å bruke midlene fra lånet til å finansiere potensielle oppkjøp i Tunisia samt for å styrke arbeidskapitalposisjonen deres.



Inngikk opsjonsavtale i Nigeria

I slutten av november spratt aksjekursen til Zenith Energy opp etter at det kom nyheter om at oljeselskapet hadde inngått en avtale med Noble Hill-Network Limited, et privat nigeriansk olje- og gasselskap, om utvikling av oljefeltet North-West Corner av OML 141 (NW OML 141).

Formålet med opsjonsavtalen var å gi Zenith muligheten til å utvikle NWC OML 141 sammen med Noble Hill-Network. Og hvis det skulle bli et lykkelig utfall av boringen, vil produksjonen starte umiddelbart for å innledningsvis transportere den produserte oljen til et nærliggende flytende lagrings- og lossefartøy for å skape inntekter.