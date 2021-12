Vladimir Putin gjør hva han vil når han vil, mener Oanda-analytiker Jeffrey Halley. En russisk invasjon vil sende oljeprisen høyt opp, spår han.

Spenningen er stor foran tirsdagens virtuelle toppmøte mellom USAs president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin. Mistilliten mellom landene er høyere enn på lenge etter USAs advarsler til sine NATO- og EU-allierte om at Russland overveier en invasjon av Ukraina.

«I en beklagelig tilstand» var ifølge Reuters Kremls beskrivelse av relasjonen før møtet som ventes å starte rundt klokken 16.00 norsk tid.

Biden vurderer ifølge Bloomberg sanksjoner mot Russlands største banker hvis landet skulle invadere Ukraina.

– Vil ha anerkjennelse

Bloomberg-reporter Rosalind Mathieson mener Putin liker oppmerksomheten som kan følge med et møte som tirsdagens.

– Russland har naturligvis ikke så mye økonomisk innflytelse rundt om i verden, og hvis han kan få oppmerksomhet ved å være en litt slem gutt enkelte steder, så gjør han det. Ukraina er en alvorlig sak for Putin, som ser på landet som en del av Russland, sier hun til Bloomberg TV.

– Han vil ha anerkjennelse for sine bekymringer og det han føler er et NATO som griper inn i hans territorium lengst vest i Russland. Hvis han får denne anerkjennelsen, og får avtalt med Biden et personlig toppmøte neste år, tror jeg dette holder for Putin for nå, legger Mathieson til.

Ukraina er en alvorlig sak for Vladimir Putin, som ser på landet som en del av Russland, sier Bloomberg-reporter Rosalind Mathieson.

– Putin gjør som han vil

I Oanda mener senioranalytiker Jeffrey Halley at oljemarkedet undervurderer risikoen for en russisk invasjon av Ukraina – og ikke bare litt heller.

– Risikoen er dypt undervurdert. Putin ser ut til å være en fyr som gjør hva han vil når han vil. En potensiell russisk invasjon av Ukraina, eller faren for det, kan sende oljeprisen langt høyere enn det vi allerede tenker på nå, sier han til Bloombergs TV-kanal.

FRYKTER RUSSISK INVASJON: Oanda-analytiker Jeffrey Halley. Foto: Bloomberg TV

I så fall spår han dollaren mye høyere, og euroen og europeiske aksjer motsatt vei.

– Enveiskjøring for oljeprisen

– Skulle omicron være mindre ille enn det ser ut, flytrafikken komme i gang og grensene åpne igjen, betyr det enveiskjøring for oljeprisen. Dette forsterkes av at OPEC+ allerede nå ligger på mer enn 100 prosent etterlevelse (av avtalen om å fase 400.000 fat pr. dag månedlig inn igjen i markedet, red. anm.), fortsetter Halley.

– Et mildere omicron i tillegg vil sende det fysiske oljemarkedet inn i tilbudsunderskudd neste år. Den eneste vei for oljeprisen er da oppover, legger senioranalytikeren til.