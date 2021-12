Danske Bank høyner kursmålet på Lundin Energy fra 385 til 425 svenske kroner, og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen, går det ifølge Nyhetsbyrån Direkt frem av en oppdatering.

Det høyere kursmålet skal gjenspeile en sterkere dollar, samt potensielle kostnadssynergier ved ett oppkjøp.

Analytiker Steffen Evjen tror Equinor fortsetter sitt store fokus på oppkjøp inn i 2022, og mener Lundin Energy er den mest sannsynlige oppkjøpskandidaten.

«Vi verdsetter at Lundin Energy skal kunne øke Equinors oljeproduksjon med 11 prosent, samt redusere CO2-intensiteten i oppstrømsvirksomheten med 10 prosent,» skriver han.

Har 30 milliarder dollar i cash

Danske Bank-analytikeren mener Lundins begrensede CO2-utslipp i produksjonen kan bli en positiv bidragsyter i Equinors streben etter å bli mer miljøvennlige og nå sine bærekraftsmål.

Evjen argumenterer ifølge nyhetsbyrået videre med at det svenske selskapet har virksomhet på «de to mest attraktive oljefeltene i Norge» – Johan Sverdrup og Edvard Grieg.

Med en rekordstor kontantbeholdning som nærmer seg 30 milliarder dollar, er finansieringen ikke akkurat et problem, og analytikeren anslår ifølge TDN Direkt en prislapp på 13 milliarder dollar for Lundin Energy.

Liker ikke fornybar-satsing

Evjen tok i kjølvannet av rapporten for tredje kvartal ned Equinor-anbefalingen fra hold til selg og kuttet kursmålet fra 230 til 205 kroner. Olje- og gassdivisjonen ble verdsatt til 195 kroner, og den fornybare bare 10 kroner.

Analytikeren tror Equinor på kapitalmarkedsdagen i februar vil annonsere en større satsing på fornybart, og liker det ikke.

– Jeg skulle gjerne sett at kapitaldistribusjonen hadde vært på et mer tilfredsstillende nivå. Når det gjelder Equinors fornybar-prosjekter, frykter jeg at man kaster gode penger etter dårlige, sa Evjen til Finansavisen da.'

– Tilsvarer 36 Scatec-oppkjøp

I torsdagens oppdatering estimerer han ifølge TDN Direkt at «det vil ta 36 Scatec-oppkjøp eller ni Dogger Bank-utbygginger» for å oppnå den tilsvarende reduksjonen i CO2-intensitet som et Lundin-oppkjøp vil medføre.

Nyhetsbyrån Direkt konfronterte for to uker siden Lundin med påstander om at selskapet nå overveier sine strategiske alternativer, inklusive et salg av selskapets aktiva, og fikk til svar fra IR-sjef Robert Eriksson om at man «aldri kommenterer rykter.»

Torsdag ettermiddag faller Lundin i skrivende stund 0,4 prosent til 365,10 svenske kroner i Stockholm, mens Equinor er ned 1,2 prosent til 236,55 kroner i Oslo.