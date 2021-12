Det er små utslag i oljeprisen fredag morgen, og brent-oljen er opp 0,4 prosent til 74,30 dollar fatet. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 75,15 dollar ved stengetid på Oslo Børs torsdag.

Den siste uken er både brent- og WTI-oljen opp rundt seks prosent, og er dermed godt på vei mot den største ukentlige oppgangen siden slutten av august.

Tidligere denne uken hadde oljemarkedet hentet inn omtrent halvparten av nedgangen siden utbruddet av omicron ble kjent 25. november. Utbruddet sendte brent-oljen fra nivåer på rundt 83-86 dollar til en foreløpig bunnotering den siste måneden på 68,89 dollar 1. desember.

«Frykten for omicron avtar og risikoapetitten er på vei tilbake», sier Howie Lie, økonom i OCBC Bank, til Reuters.

Lee advarer samtidig mot at oljemarkedet enda ikke er helt friskmeldt, og at det kan bli ytterligere press på etterspørselssiden gjennom julen.

Kinapress

Oljeprisen er fortsatt under sterkt press fra Kina, og vil påvirkes av hvordan kinesiske myndigheter forholder seg til den nye smittoppblomstringen globalt.

Blant annet vakler flytrafikken for verdens største oljeimportør, etter at myndighetene har strammet inn reisereglene, samt at forbrukertilliten rundt nye tiltak er svekket.

Torsdag ble det også kjent at den kinesiske eiendomsgiganten Evergrande misligholdt et dollarlån for første gang. Det har forsterket frykten for en potensiell nedgang i Kinas eiendomssektor, og kan igjen føre til en bred økonomisk nedgang for stormakten.

Studier og inflasjon

I tillegg til usikkerhet i Kina har en japansk studie fått mye oppmerksomhet. Den viser at omicron er mer enn fire ganger så overførbar som Delta-varianten, som igjen har utløst salgssignaler, ifølge OANDA-analytikeren Jeffrey Halley, melder Reuters.

«Oljen har hatt en lang periode med oppgang. Rapporten var en grunn til å sikre noe gevinst», mener Halley.



Dollaren har også styrket seg før amerikanske inflasjonstall slippes senere i dag, fredag, som også bidrar til å tynge oljeprisen.