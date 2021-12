Markedet har ikke vært sterkere siden april 2020

Det amerikanske riggmarkedet økte for sjette gang på syv uker på fortsatt sterk energietterspørsel, samtidig som oljeprisen har falt i seks av de syv siste ukene.

Det ble syv flere olje- og gassrigger denne uken, til totalt 576, som er det høyeste nivået siden april 2020, ifølge den ferskeste tellingen til Baker Hughes.

Av de 576 var 471 oljerigger, mens antall gassrigger økte med tre, til 105, som er det høyeste siden mars 2020.

Så langt i år har det kommet 238 nye rigger på markedet, opp 70 prosent fra samme periode i fjor.

Til tross for at brent-oljen har steget over 40 prosent i år har ikke amerikanske skiferprodusenter økt produksjonen, i motsetning til tidligere perioder med høyere priser. En del av forklaringen er at investorer har presset selskapene til å begrense boringen og returnere mer av overskuddet til aksjonærene, melder Reuters.

Scott Sheffield, adm. direktør for den amerikanske skiferprodusenten Pioneer Natural Resources, sa denne uken at han bekymrer seg for at oljeprisene kan bli for høye, og at det kan legge ytterligere avkastningspress på selskapene etter flere år med underinvesteringer i sektoren.

Han la til at Pioneer, som er det største skiferoljeselskapet i USA, holder på planen om å øke produksjonen med fem prosent i 2022, og legge til én til to rigger pr. år.

USAs oljeproduksjon forventes å falle fra 11,3 millioner fat pr. dag i 2020 til 11,2 millioner fat pr. dag i 2021, før den stiger til 11,9 millioner fat per dag i 2022, ifølge regjeringens prognoser.