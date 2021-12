Mandag omtalte vi Saudi-Arabias statsbudsjett for 2022, som legger der opp til et overskudd på 90 milliarder rijal (tilsvarende rundt 216 milliarder kroner).

Budsjettoverskuddet vil være det første siden 2011, og finansministeren Mohammed Al-Jadaan trakk overfor Bloomberg frem tre hovedårsaker.

– Et mer effektivt regjeringsapparat, høyere oljeinntekter og høyere inntekter fra annet enn olje. Våre inntekter fra annet enn olje har faktisk firedoblet seg de siste fem årene, sa han til nyhetsbyråets TV-kanal.

BACK IN BLACK: Bjarne Schieldrop i SEB tror Saudi-Arabia vil kjempe hardt for et budsjettoverskudd neste år. Foto: NTB

– Vil kjempe hardt

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, mener Saudi-Arabia kommer til å kjempe for budsjettoverskuddet med nebb og klør – det vil si styring av oljeproduksjonen.

«Det må faktisk føles stort endelig å være «back in black» som et land. Saudi-Arabia vil trolig kjempe hardt for at 2022 virkelig blir «black». De vil trolig bli ultra-oppmerksomme på utviklingen i det globale oljemarkedet, og ivrige og klare til å handle for å unngå et tilbudsoverskudd, lagerbygging og svakere oljepriser», skriver han i en oppdatering tirsdag.'

«Landet var mandag ute og advarte spekulanter mot å shorte olje og at «OPEC+ kan reagere raskt på ethvert oljeprisfall». Det handler ikke lenger om å balansere markedet; nå handler det rett og slett om selve oljeprisen», fortsetter Schieldrop.

En nokså «bearish» rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) bidrar tirsdag til å sende Brent-oljen ned 1,5 prosent til 73,32 dollar pr. fat. WTI-oljen faller 1,3 prosent til 70,39 dollar pr. fat.