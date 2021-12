Grønt lys for utbygging av oljefunn i Nordsjøen

Aker BP (operatør) og lisenspartnerne Equinor og Spirit Energy har tatt investeringsbeslutning (DG3) for utbygging av Hanz-funnet i Nordsjøen, ifølge en melding onsdag.

Prosjektet har modnet frem en løsning med gjenbruk av eksisterende infrastruktur, fremgår det av meldingen.

Hanz er et olje- og gassfunn som skal kobles opp til Ivar Aasen-plattformen om lag tolv kilometer lenger sør.

Totale investeringer er anslått til 3,3 milliarder kroner. Forventet oppstart er i første halvår 2024. Totale reserver er rundt 20 millioner fat oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne på Hanz-funnet er Aker BP med 35 prosent, Equinor med 50 prosent og Spirit Energy har 15 prosent.

Ivar Aasen-feltet ligger på Utsirahøyden i den nordlige delen av Nordsjøen, rundt 175 km vest for Karmøy. Feltet ble funnet i 2008, og ble satt i sammenheng med andre funn i området, blant annet Hanz som ble påvist allerede i 1997. Første olje fra Ivar Aasen ble produsert 24. desember 2016.

– Utbyggingen av Hanz-funnet er viktig for utviklingen av Ivar Aasen-området. Produksjonsstart fra Hanz i 2024 bidrar til at vi kan opprettholde en god produksjon fra Ivar Aasen-plattformen i flere år til, sier direktør for Ivar Aasen, Gudmund Evju.

– Samtidig jakter vi nye olje- og gassressurser i området, legger Evju til.