Aksjekollaps etter Økokrim-razzia

Onsdag morgen tok Økokrim seg inn i det lille oljeselskapet PetroNors lokaler i Oslo. Razziaen skjer som et ledd i en etterforskning for å innhente informasjon som kan bekrefte eller avkrefte mistanke om et straffbart forhold knyttet til enkeltpersoner i selskapet.

PetroNor skriver i en børsmelding onsdag ettermiddag at det ikke har grunn til å tro at det er mistanke mot selskapet som sådan. Selskapet opplyser videre at det ikke kan dele ytterligere informasjon.

Konsernsjef i PetroNor er Knut Søvold, mens Eyas Alhomouz er styreleder. Han er også sjef for Petromal, som er største aksjonær i PetroNor. I styret sitter også Ingvil Smines Tybring-Gjedde og tidligere BP Norway-sjef Gro Kielland.

Kursras

Finansavisen har forsøkt å få tak i konsernsjef Knut Søvold i PetroNor uten hell. Heller ikke investorkontakt Elise Heidenreich i First House har besvart Finansavisens henvendelser. Økokrim er også sparsommelige med informasjon og vil ikke gi kommentarer til etterforskningen.

PetroNor-aksjen falt umiddelbart 15 prosent da meldingen om at Økokrim hadde sparket inn dørene på Oslo-kontoret ble kjent. Kursutviklingen i selskapet har vært et sorgens kapittel i år, og til tross for en rekordhøy oljepris er fasiten et fall på 30 prosent siden nyttår.

Backing fra Midtøsten

PetroNor har spesialisert seg på mindre oljefelt i Afrika sør for Sahara. Selskapets bærebjelke er nylige kjøpte eierandeler utenfor kysten av Republikken Kongo, men det er også tilstede i Nigeria, Gambia, Senegal og Guinea-Bissau.

Selskapets største aksjonær er det Abu Dhabi-baserte investeringsselskapet Petromal Sole. Petromal er et datterselskap i det gigantiske konglomeratet National Holding og fokuserer på olje og gass, samt andre naturressurser.

Konsernsjef Knut Søvold er nest største aksjonær i PetroNor gjennom selskapet Nor Energy. Søvold eier også aksjer gjennom selskapene Gulshagen III, Gulshagen IV og investeringsselskapet Energie.

Flyttefot

PetroNor har hatt en prosess gående om landflytting fra Australia til Norge og notering på hovedindeksen i Oslo. På grunn av det selskapet omtaler som «prosesser utenfor deres kontroll», ble flytting nylig utsatt til etter nyttår.

Melding om utsettelse av prosessen kom få dager etter at PetroNor meldte at alt gikk etter planen i forbindelse med flyttingen.