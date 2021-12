Finanstilsynet ber Interoil rette opp i regnskapsfeil

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte regnskapsmessige forhold ved den finansielle rapporteringen til Interoil Exploration and Production. Kontrollen har omfattet årsregnskapet for 2019 og delårsregnskapet for halvår 2020.

I tillegg har Finanstilsynet gjennomgått omarbeidelsen av feil fra tidligere perioder og relaterte noteopplysninger i årsregnskapet for 2020.

Ledelsen i Interoil bekrefter at det ville rette vesentlige feil som er identifisert, samtidig som selskapet vil gi ytterligere nødvendige noteopplysninger.

I en børsmelding fremgår det at Finanstilsynet adresserte følgende forhold:

Regnskapsføring av eiendom, anlegg og utstyr og lete- og evalueringseiendeler, inkludert aktivering, klassifisering, testing av verdifall og opplysninger.

Regnskapsføring og noteopplysninger knyttet til en avtale med det colombianske oljeserviceselskapet SLS Energy angående oljefeltet LLA-47, for hvilken korrekt regnskapsmessig behandling av visse aspekter ikke er klar på grunn av mangel av en IFRS som gjelder særskilt for transaksjonen.

Regnskapsføring og noteopplysninger knyttet til visse kontraktsregulerte plikter og betingede forpliktelser for usikre skatteposisjoner.

Klassifisering og presentasjon av et obligasjonslån, og presentasjon av en proformaoppstilling.

Finanstilsynet noterte i sin gjennomgang av korreksjonene knyttet til ovennevnte forhold i årsregnskapet for 2020 at Interoil i flere tilfeller ikke hadde foretatt de avtalte korreksjonene eller gitt de nødvendige opplysningene.