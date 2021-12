Oljeprisen stiger svakt torsdag morgen og brent-oljen er opp 0,2 prosent til 74,55 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,1 prosent til 71,64 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 73,01 dollar ved stengetid onsdag.

«Til tross for at den nåværende spredningen av viruset, viste den ukentlige lagerrapporten fra IEA at etterspørselen etter petroleumsprodukter nådde rekordnivåer, råoljeeksporten gikk tilbake og nasjonale råoljelagre gikk ned mer enn ventet», sier Edward Moya, senioranalytiker i OANDA, til Reuters.

«Omicron-bølgen kan føre til nye restriktive tiltak over hele USA, men nedstegninger som skjedde under toppen av pandemien vil ikke skje igjen», legger han til.

De amerikanske råoljelagrene sank med 4,6 millioner fat i forrige uke, ifølge data fra U.S. Energy Information Administration. Det var mer enn det dobbelte av hva som var forventet av en rekke analytikere Reuters har vært i kontakt med.

Analytikerne nyhetsbyrået har vært i kontakt med sa at forbruksøkningen reflekterer både forventninger og at mange skal reise i ferien. Løsnede flaskehalser i forsyningskjeden og høyere grad av vareleveranser før jul trekkes også frem som nøkkelfaktorer.

Den amerikanske sentralbanken varslet onsdag ettermiddag at den skal kutte støttekjøp og varsler heving av styringsrenten.

«Den beslutningen var akkurat passe fremoverlent og tillot risikoapetitten å forbli sunn, samt støtte den økonomiske veksten. Det er også positivt for oljeetterspørselen», påpeker Moya.