Venter lavere petroleumsinvesteringer i 2022

Totale petroleumsinvesteringer på norsk sokkel ventes å være 174 milliarder kroner i 2022, tilsvarende en nedgang på seks prosent fra 2021 målt i faste priser.

I 2023 ventes petroleumsinvesteringene å være 181,4 milliarder kroner, fremgår det av Norsk olje og gass (Norog) sin investeringsprognose for olje- og gassektoren 2021-2026, lagt frem torsdag.

2022-nivået indikerer en mindre nedgang enn hva Norog anslo i fjor. At nedgangen blir mindre enn tidligere anslått har sammenheng med en forventning om økt leteaktivitet, samt at det foreligger oppdaterte kostnadsanslag på enkelte utbyggingsprosjekter som varslet i Statsbudsjettet 2022.

Investeringer på norsk sokkel i milliarder År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Totale investeringer 185,9 174 181,4 191 191,7 154,7 Investeringer i felt/ funn 142,9 132,3 139,7 148,2 150,8 118 Leting 29,5 31 30,4 30,4 29,2 28,6



– Årets investeringsanalyse gir grunn til optimisme. Fra 2022 til 2025 venter vi en moderat stigning i investeringsnivået på norsk sokkel. Det gir arbeidsplasser i hele landet og store inntekter til fellesskapet som også vil være viktig for å finansiere den grønne omstillingen vi skal gjennom, sier Norsk olje og gass' sjeføkonom Ellen Bakken.

– Investeringsanslaget for 2022 indikerer ca. samme investeringsnivå for 2022 som vi forventet førpandemien. Det viser at tiltakspakken har fungert etter hensikten. Arbeidsplasser og prosjekter er sikret, kommenterer Bakken videre.

I årene fra 2022 til 2025 venter Norsk olje og gass at investeringene vil stige fra 174 milliarder kroner til 192 milliarder kroner. Dette skyldes at en rekke prosjekter forventes å bli sanksjonert innen utgangen av 2022, noe som også har vært kommunisert i flere andre analyser presentert gjennom 2021, som for eksempel fra SSB, Rystad Energy og Norges Bank.

– I årets analyse ser vi en nedgang til 155 milliarder kroner i 2026, men fordi det ligger et stykke fram i tid kan tallet blir høyere. Dersom vi får stabil tilgang til attraktivt areal, leter og finner mer ressurser vil investeringsnivået kunne opprettholdes også på lengre sikt, sier Bakken.