Equinor blir operatør også i driftsfasen av Wisting-feltet

– Vi er klar til å fortsette operatørskapet i driftsfasen av Wisting-feltet etter ønske fra Lundin Energy. Vi skal i tett samarbeid med våre partnere i lisensen sørge for sikker og effektiv drift av Wisting-feltet, sier Kristin Westvik, områdedirektør for Utforsking og produksjon Nord i Equinor.

Partnerskapet i Wisting fortsetter å modne prosjektet mot en planlagt investeringsbeslutning på slutten av 2022. Planen er å ha en konsekvensutredning ferdig i løpet av første kvartal 2022, skriver Equinor i meldingen.

Videre opplyses det at samarbeidsavtalen mellom Equinor og Lundin Energy også omfatter leteaktivitet i områdene nær Wisting-feltet. Avtalen innebærer at Lundin Energy vil ta over operatørskapet i letefasen for lisensene PL1133 og PL 1134, som ble tildelt i 25. konsesjonsrunde, samt i søknad om en tilleggslisens i området i årets TFO-runde. Operatørskapet for lisensene vil blir planlagt tilbakeført til Equinor i en eventuell prosjektutviklingsfase.

Eierandelene i disse lisensene skal harmonisertes mellom selskapene for å tilstrebe lik eierandelsstruktur som i Wisting-lisensen. Det innebærer at Lundin Energy overtar 15 % eierandeler fra Equinor i P1L133 og 5 % eierandeler i PL1134 fra 1. januar 2022.