Trenden fortsetter – når nye rekorder

Amerikanske olje- og gassrigger økte for andre uken på rad, etter at etterspørselen fortsatte å øke, melder Reuters.

Riggantallet økte til 579, det høyeste siden april 2020, ifølge Baker Hughes.

Økningen fordelte seg på fire oljerigger, til 475, mens antallet gassrigger sank med én rigg, til 104.

Selv om antall rigger har økt i rekordhøye 16 måneder på rad, bemerket analytikere at oljeproduksjonen fortsatt var ventet å avta i 2021, ettersom energiselskapene fortsetter å fokusere mer på avkastning til investorene i stedet for å øke produksjonen.

«Den amerikanske boreaktiviteten fortsetter å øke, men økningen er beskjeden», skrev analytikere i banken Mizuho i en rapport denne uken.

«Riggaktiviteten på tvers av de fem største amerikanske oljeaktørene vil måtte øke med omtrent 36 ukentlig til slutten av året for å nå et bærekraftig nivå for å holde dagens oljevolumer i 2022», står det videre i rapporten.

USAs oljeproduksjon forventes å falle fra 11,3 millioner fat pr. dag i 2020 til 11,2 millioner i 2021, før den er ventet å stige til 11,9 millioner fat pr. dag i 2022, ifølge prognosene til amerikanske myndigheter. Det kan sammenlignes med den høyeste årlige rekorden på 12,3 millioner fat pr. dag i 2019.