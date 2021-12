«Vi må vente på at denne bølgen går over, men det tyder på at internasjonale reiser bør komme seg ytterligere neste år.»

Opp til 110 dollar

Courvalin tror oljeprisen vil ligge på 85 dollar pr. fat i 2022, med en mulighet for at den kan stige ytterligere 5 til 10 dollar, skriver CNBC. Men han vil heller ikke utelukke at oljeprisen når 100 dollar fatet, og mener det er to ting som kan føre til det:

Det første er at kostnadene øker etter hvert som oljeselskapene øker produksjonen:

«Det er inflasjon overalt ellers i økonomien, og til slutt er det inflasjon i oljetjenester», sier Courvalin.



Det andre er hvis oljetilførselen ikke klarer å mette etterspørselen etter hvert som landene åpner igjen etter pandemien.

Da kan oljeprisen stige til så mye som 110 dollar pr. fat, ifølge analytikeren.

Ser oljeprisen i 150

SER ENDA STØRRE OPPSIDE: Christopher Wood, global aksjestrateg for Jefferies. Foto: Bloomberg

Jefferies' globale aksjestrateg, Christopher Wood, sa i begynnelsen av desember at oljeprisen kunne mer enn bli doblet fra dagens nivå, som var på 72 dollar pr. fat.

– Oljen nådde over 80 dollar med store deler av Asia stengt, og Kinas grenser er i praksis fortsatt stengt. (...) I en virkelig gjenåpnet verden kan oljeprisen gå til 150 dollar ettersom tilbudsbegrensningene er dramatiske, sa Wood under et intervju med CNBC.

Ifølge Wood vil oljeprisen stige i en gjenåpnet verden fordi ingen investerer i olje, mens verden fortsatt konsumerer fossilt brensel. Det kan føre til en oljeprisoppgang som «definitivt kan eskalere inflasjonsskrekken».

Så lenge OPEC+ sitter i førersetet, forventer JP Morgan at oljeprisen vil teste 125 dollar pr. fat i løpet av neste år, og overskride 150 dollar pr. fat i 2023.

Det ble sagt i slutten av november.

JP Morgan-analytikerne tror OPEC+ vil dempe tempoet i produksjonsøkningen tidlig neste år, og neppe øke tilbudet med mindre oljeprisen er godt forankret.