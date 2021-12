Omicron-frykten rår og sendte oljeprisen kraftig ned mandag. Samtidig tynges sentimentet i oljemarkedet av en amerikansk sentralbank som er i ferd med å skifte fra ultra-stimulanser til bekjempelse av inflasjon.

Tror OPEC+ holder igjen

Senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda minner om at OPEC+ følger med på oljeprisen, og det samme gjør analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop.

«På møtet 4. januar vil OPEC+ derfor trolig bestemme seg for ikke å øke produksjonen i februar. I januar 2021 så vi Saudi-Arabia innføre et ensidig produksjonskutt på én million fat pr. dag for å unngå lagerbygging og prisfall. Er markedet for svakt, kan dette definitivt skje igjen», skriver han i sin oppdatering mandag.

«Historisk har det vært en god strategi å kjøpe olje rundt juletider og sitte rolig til tidlig juli og kjøresesongen. Dette kan bli en veldig god strategi også i år», fortsetter analysesjefen.

Prognosene spriker mye

Schieldrop tror global etterspørsel er den største usikkerhetsfaktoren for det kommende året.

«Prognosene spriker allerede mye med IEA på 99,5 millioner fat pr. dag, OPEC på 100,8 millioner og vår egen på 100,7 millioner fat pr. dag. Dette er en veldig, veldig stor forskjell historisk sett», heter det videre.

Den sterkeste driveren av oljeetterspørselen er ifølge Schieldrop befolkningsveksten, med et «naturlig» bidrag på rundt én million fat pr. dag ekstra i året. På toppen kommer svingninger i den globale BNP-veksten.

«Denne underliggende etterspørselsveksten utarmes naturligvis stadig mer av elektrifisert transport, noe som før eller siden vil gi nullvekst i global etterspørsel og deretter fall. Men denne eroderende effekten er ikke så veldig stor ennå. Ikke nå og ikke i de siste par årene», fortsetter SEB-analytikeren.

– Skal over 85 dollar igjen

Han venter at vi i løpet av andre halvår 2022 vil se Brent-oljen returnere til nivåer over 85 dollar pr. fat.

«Så hvis verden kommer tilbake til en slags normalitet etter første/andre kvartal 2022, når innbyggere flest i rike land har fått sin tredje vaksinedose og vi alle flyr og beveger oss rundt omkring igjen, har etterspørselen potensial til å være nærmere 103 enn 100 millioner fat pr. dag. Mens amerikanske energimyndigheter (EIA) spår 100,5 millioner fat pr. dag i snitt for helåret 2022, ligger de på 101,3 millioner fat for fjerde kvartal 2022», skriver Schieldrop.

Frontkontrakten for Brent-oljen stod ved lunsjtider mandag i 71,27 dollar pr. fat, ned over 3 prosent så langt i dagens handel. WTI-oljen var ned 3,7 prosent til 68,23 dollar pr. fat.