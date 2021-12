Nye Aker BP blir en kjempe på norsk sokkel og passerer Vår Energi sine rundt 270.000 fat for å bli den nest største aktøren etter Equinor. Equinor produserte i forrige kvartal drøye 1,3 millioner fat olje og gass per dag.

Aker BP regner med å kunne øke sin produksjon til 400.000 fat per dag i 2022 og at det er mulig å passerer 500.000 fat per dag i 2028.

BLIR SJEF FOR NORGES NUMMER 2: Karl Johnny Hersvik har siden mai 2014 ledet oppbyggingen av det som var oljeselskapet Det norske, og som nå er Aker BP, til å bli en av de store på norsk sokkel. Han fortsetter som sjef når Aker BP nå vil kjøpe opp og fusjonere med konkurrenten Lundin Energy. Foto: NTB Scanpix

Fester grepet på viktige oljefelt

Gjennom fusjonen regner Aker BP med å sitte på et ressursgrunnlag på 2,7 milliarder fat olje, med et betydelig vekstpotensial.

I tillegg til at Aker BP sitter med felt som Valhall, Skarv, Alvheim og Ivar Aasen er de involvert i en av de største utbyggingsprosjektene på norsk sokkel de kommende årene: Noaka-området som skal bygges ut med Equinor.

Både Aker BP og Lundin sitter også som eiere i det enorme Johan Sverdrup-feltet som Lundin sørget for at ble funnet for et tiår siden. Sammen vil de nå eie 31,6 prosent, mot Equinors 42,6 prosent.

Ved å slå seg sammen med Lundin får ikke bare Aker BP tilgang til en større del av Sverdrup, de får også kontroll over Edvard Grieg-feltet som er mottager av Aker BPs Ivar Aasen-produksjon og de blir medeier i det kommende oljefeltet Wisting i Barentshavet.

I motsetning til Aker BP har Lundin de siste par årene investert flere milliarder i ny fornybar produksjon gjennom vindparker i Sverige og Finland, samt byggingen av Leikanger vannkraftverk i Norge. Samlet skal anleggene dekke hele kraftbehovet Lundin har på sine oljeplattformer.

Denne fornybardelen holdes imidlertid utenfor og blir ikke kjøpt opp.



– Effektiv prosess

– Det har vært en veldig, veldig kort og effektiv prosess, så det er ikke mange dager, sier Aker BPs Direktør for strategi og investorkontakt Kjetil Bakken til Finansavisen.

– Det er to veldig gode selskaper som slår seg sammen, og det blir et enda større og forhåpentligvis enda bedre selskap. Vi har mange overlappende aktiviteter, men også mye komplementær kompetanse i selskapene, sier Bakken videre.

Bakken legger til at de håper å kunne øke effektiviteten, redusere kostnadene og skape mer lønnsom vekst.

– Vi har anslått synergiene til inntil 200 millioner dollar i året, men vi har ikke jobbet med dette lenge, så vi har ikke eksakte estimater på det nå. Den jobben starter etter at transaksjonen er godkjent og gjennomført, sier Aker BP-direktøren.

Øyvind Eriksen, Karl Johnny Hersvik og David Tønne vil fortsatt fungere som styreleder, konsernsjef og finansdirektør i det fusjonerte selskapet.

– Men vi ser for oss at det blir muligheter for noe kostnadsbesparelse og muligheter for high-grading i en del av aktivitetene våres, altså velge det beste blant de mulighetene vi har, legger Bakken til.

Lundin-sjef på vei ut

Nyheten om oppkjøpet og fusjonen skjer kort tid etter to andre nyheter som har preget både Lundin og Aker BP.

Det er bare noen uker siden det ble kjent at Lundins mangeårige Norgessjef, Kristin Færøvik, skal slutte.

Da hadde Færvik sittet ved roret i syv år og har hatt en sentral rolle i norsk oljenæring. Hun fratrer i stillingen sin 31. desember i år.

– Sånne beslutninger er selvfølgelig noe som modnes over tid og som ikke kommer plutselig på meg, sa Færvik til Finansavisen for tre ukers siden.

I tillegg er det heller ikke mange ukene siden Aker og BP solgte seg ned i Aker BP for 5,6 milliarder.

Rykter i årevis

Det har versert rykter om en slik fusjon lenge. Så sent som i november meldte Bloomberg om at Lundin skal ha vært i en prosess for å vurdere mulige strategiske muligheter, inkludert et salg. Selskapet gikk deretter ut med en noe kryptisk melding, uten å avvise ryktene fullstendig.

I 2019 gikk også ryktebørsen da Equinor og Aker BP kranglet heftig om utbyggingen av Noaka-funnene i Nordsjøen.

Dagens Næringsliv meldte den gangen at Aker og Equinor skal ha diskutert en giganthandel der eierandeler i Lundin og Noaka-lisensene skulle bytte hender, slik at Aker skulle overta Equinor eierpost i Lundin

Aker-sjef Øyvind Eriksen avviste imidlertid overfor E24 at det var noen prosess om Lundin, men bare Noaka.

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik erkjente imidlertid at man hadde sett på Lundin, men at man ikke mente en fusjon var mulig for to år siden:

– Per i dag er Lundin-aksjen priset betydelig over Aker BP. Det er en kompliserende faktor for å si det sånn, sa Hersvik den gangen.