Analysehuset har regnet seg frem til at den totale produksjonen i Norge i 2022 vil nå i overkant av fire millioner fat oljeekvivalenter pr. dag, mens gassproduksjonen derimot kan komme til å slå gamle rekorder på 125 milliarder kubikkmeter fra 2017, ifølge TDN Direkt.

Wood Mackenzie trekker også frem at Norge i 2022 vil kunne få den første børsnoteringen av et oljeselskap siden 2019. Analysehuset peker på både Vår Energi og andre E&P-operatører på norsk jord.



I analysen lagt frem lillejulaften, finnes det ingen tegn til at den langsiktige oppstrømusikkerheten for norske olje- og gassoperatører vil avta, men at det like fullt er ventet høy vekst og rekordhøye kontantstrømmer i 2022.

Rekordoverskudd i 2022

Investeringene vil falle litt i 2022, til 17 milliarder dollar, det laveste siden 2003, mener analysehuset. Men fallet vil være kortvarig fordi det er et rekordantall FID-er på bordet.

Wood venter at opptil 25 prosjekter på den norske kontinentalsokkelen kan få grønt lys, noe som tilsvarer over 30 milliarder dollar i fremtidige investeringer.

Neivan Boroujerdi, hovedanalytiker for European Upstream i Wood Mackenzie, skriver:

«Vi tror avtalemengden vil ta seg opp med finanspolitiske forslag som forbedrer likviditeten på kort sikt.»

For gass mener han nye rekorder vil forekomme – både når det kommer til produksjon og kontantstrømmer.

«Vi forventer at selskaper vil bokføre rekordoverskudd neste år. Kostnadskutt utført under tidligere nedgangstider vil kombineres med sterke priser, som igjen vil generere kontantstrømnivåer som aldri før er sett på norsk kontinentalsokkel».

Ny global «hot spot»

Wood tror Norge vil forbli et selgers marked. Høykvalitets-, lavkarbonintensive eiendeler vil fortsette å gjøre det til et av de mest konkurransedyktige markedene i verden, slår analysen fast.

Det pekes blant annet på at i 2022 vil Nordsjøen bli et «global hotspot for fangst og lagring av karbon.»