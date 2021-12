Til tross for stadige sanksjoner fra USA, doblet Venezuelas statseide oljeselskap Petróleos de Venezuela (PDVSA) oljeproduksjonen i 2021, sammenlignet med produksjonen i 2020. I november økte produksjonen til 824.000 fat per dag, en oppgang på 90 prosent fra månedssnittet for det rekorddårlige 2020, melder Reuters.

I et forsøk på å presse president Maduro fra makten startet USA å sanksjonere mot landet i 2019. Det har gjort det vanskeligere, i noen tilfeller tilnærmet umulig, for selskaper fra Venezuela å importere varer til produksjonen. Sanksjonene satt også kraftige begrensninger på potensielle kjøpere av venezuelansk olje.

Iransk avtale

Tall fra Venezuelan Observatory of Finances viser at landets økonomi gikk tilbake med over 40 prosent i fjerde kvartal i 2020, sammenlignet med 2019. Nå kan den økte oljeproduksjonen virke som et lyspunkt, om så veldig usikkert, for landets økonomi.

Produksjonsøkningen kom etter at PDVSA har inngått mer stødige handelsavtaler, blant annet med Irans nasjonale oljeselskap, NIOC, i september. Avtalen gjør at PDVSA får importert fortynningsmiddel, som gjør at selskapet kan prosessere tyngre råolje om til lettere olje som kan eksporteres, skriver Bloomberg. Produksjonen skjer hovedsakelig i Ornicobeltet, regionen i Venezuela som historisk har produsert mest olje, og eksporten går hovedsakelig til Asia.

I tillegg har flere mindre drillselskaper akseptert å utsette PDVSAs gamle gjeld, noe som har frigjort kapital til økte investeringer.

Fortsetter oppgangen?

Oljeproduksjonen virker ikke å stagnere. På 1. juledag publiserte det statseide oljeselskapet en tweet hvor det feiret å ha produsert 1 million fat per dag, for første gang siden starten av 2019. Det er likevel under PDVSAs mål for 2021 om å produsere 1,28 millioner fat per dag. Hvor mye et slikt engangstilfelle har å si er usikkert, da de månedlige snittene forteller mer enn små topper som denne.

PDVSAs tweet fra 1. juledag om en oljeproduksjon på en million fat siste 24 timer. Foto: PDVSA

I følge dokumenter som Reuters har sett er det per nå 47 aktive overhalings- og vedlikeholdsrigger i Orinocobeltet, og ytterliggere 29 i andre regioner i landet. Hvorvidt oppgangen fortsetter er usikkert. Det meldes om at flere stengte oljefelt gjenåpnes, etter å ha vært stengt siden 2019. Likevel skal det ikke være noen aktive borerigger, som er nødvendig for å øke produksjonskapasiteten.

– Basisproduksjonen i 2021 var langt under PDVSAs produksjonskapasitet. De virker å nå den kapasiteten nå. For å se en produksjonsøkning i løpet av 2022, er det nødvendig med investeringer i nye brønner og oppgradering av infrastruktur, sier Francisco Monaldi, direktør for det latinamerikanske energiprogrammet ved Rice University.

– Selv om trenden har vært positiv er det usikkert om PDSVA klarer å opprettholde en produksjon på 1 million fat per dag, sier Fernando Ferreira, direktør ved Rapidan Energy Advisors, til Bloomberg.