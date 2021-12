USAs største har gått fra rekordunderskudd i 2020 til overskudd i 2021

Energiselskapet Exxon Mobil signaliserte torsdag at det kommer til å levere et overskudd i 2021 etter et år med galopperende olje- og gasspriser, melder Reuters.

USAs største oljeprodusent har lagt ut en oppdatering på hvilke resultater som kommer, og mens det venter gode resultater fra olje og gass, så vil resultatet fra raffinering og kjemikalier være flatt eller ende med et lite underskudd.

Resultatene publiseres i sin helhet 1. februar.

I 2020 leverte Exxon et historisk høyt underskudd på 22,4 milliarder dollar på grunn av fallende oljepriser og lavere raffieringsmarginer. Det medførte en rekke kostnadskutt, som har ført til mer nedbetaling av gjeld i 2021, samt at det har innført et tilbakekjøpsprogram for aksjer fra neste år.

Analytikere anslår at det justerte resultatet vil ligge på 1,76 dollar pr. aksje, ifølge Refinitiv-data, mot 0,03 dollar pr. aksje i samme periode i fjor.

Exxon anslår også i oppdateringen at lavere margin i kjemkaliesegmentet kan svekke resultatet med inntil 600-800 millioner dollar, sammenlignet med overskuddet på 2,14 milliarder dollar i tredje kvartal. Raffineringsmarginene kan bli så og si uendret eller svekkes med rundt 200 millioner dollar, sammenlignet med overskuddet på 1,23 milliarder dollar i det foregående kvartalet.

På lengre sikt anslår Exxon at det vil investere 20-25 milliarder dollar i nye prosjekter frem mot 2027, inkludert 2,5 milliarder dollar i karbonreduserende tiltak.

Exxon-aksjen falt 0,59 prosent i torsdagens handel og stengte på 60,79 dollar. Aksjen er opp 47 prosent i år, men ned 33 prosent over de siste fem årene.