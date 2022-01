Tre storbanker mener oljekjempe vil knuse konsensusestimatene for 2021

Energiselskapet Exxon Mobil signaliserte rett før nyttår at det vil levere overskudd i 2021 etter et år med et historisk høyt underskudd på 22,4 milliarder kroner i 2020. Galopperende olje- og gasspriser bidrar sterkt til oppgangen, og konsensus er at det justerte resultatet vil ligge på 1,76 dollar pr. aksje, ifølge Refinitiv-data.

Tre storbanker har likevel dratt frem kalkulatorene på nytt og mener at Exxons overskudd vil bli enda bedre enn ventet og overgå nivåene før pandemien.

Credit Suisse, Scotiabank og JPMorgan har hevet estimatene for fjerde kvartal etter Exxons flagging av høyere olje- og gassdriftsresultat forrige uke, melder Reuters.

Exxon ligger derfor an til å tjene 8,2 milliarder dollar, eller 1,93 dollar pr. aksje, ifølge gjennomsnittsanslaget for de tre bankene, eksludert enkeltposter.



I kjølvannet av de oppjusterte utsiktene steg Exxon-aksjen 3,8 prosent mandag til 63,51 dollar. Aksjen steg 48 prosent i fjor, men er fortsatt på et lavere nivå enn for to år siden.

Bedre enn før pandemien

I oppdateringen fra selskapet signaliserer det kvartalsresultater «over gjennomsnittet» av det som tidligere er guidet og «godt over nivået før pandemien», skrev Credit Suisse-analytikeren Manav Gupta i et notat fredag.

Selskapet signaliserte også markedsgevinster på opptil 1,1 milliarder dollar for olje og gass og raffinerte produkter.

Inntekter fra salg av eiendeler, inkludert eiendeler i Storbritannia og i Nordsjøen, kan levere opptil 500 millioner dollar, ifølge dokumentasjon fra Securities and Exchange Commission.