Sentralbanksjefens tale: – Det er gode nyheter for råoljeprisene

Oljeprisen er er tilnærmet flat onsdag morgen og brent-oljen faller 0,06 prosent til 83,68 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,15 prosent til 81,33 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 82,12 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Oljeprisen gjorde et byks tirsdag kveld etter at USAs sentralbanksjef Jerome Powell signaliserte at rentenivået kan bli hevet saktere enn ventet, noe som bør støtte oljeetterspørselen på kort sikt.

Både brent- og WTI- oljen gikk dermed til sitt høyeste nivå siden omicron-varianten dukket opp i slutten av november.

Langt igjen

Fed-sjefen sa i talen sin at økonomien vil tåle de kortvarige virkningene av denne covid-19-bølgen og at det «er en lang vei igjen» til noe i nærheten av restriktiv pengepolitikk.

«En lang vei til normalen betyr at økonomien fortsatt vil se mye støtte i løpet av første halvår, og det er gode nyheter for råoljeprisene», sier OANDA-analytiker Edward Moya til Reuters.

Lagerfall

Råoljelagrene i USA falt med 1,1 millioner fat i forrige uke, ifølge en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien.

På forhånd ventet 10 analytikere spurt av Reuters et fall på 1,9 millioner fat.



API-tallene viser også at bensinlagrene steg med 10,9 millioner fat, og at destillatlagrene økte med 3,0 millioner fat forrige uke.

Rekordhøy produksjon

EIA, det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, ser i den seneste utgaven av rapporten Short-Term Energy Outlook en råoljeproduksjon i USA i år på 11,80 millioner fat pr. dag, som er uendret fra det forrige anslaget måneden før.

I 2023 venter det en økning og en råoljeproduksjon på 12,4 millioner fat pr. dag.

Til sammenligning endte produksjonen i 2021 på 11,2 millioner fat, og en produksjon på 12,4 millioner fat i 2023 vil være det høyeste noen gang. Den nåværende rekorden er 12,3 millioner fat i 2019.

I rapporten fremgår det også at gjennomsnittlig brent-pris var 71 dollar fatet i fjor, og den ventes å øke til 75 dollar i år og 68 dollar i 2023.

EIA venter også at råoljeproduksjonen fra OPEC øker med 2,5 millioner fat pr. dag i år, til 28,8 millioner fat, og at den stiger videre med 1,8 millioner fat til neste år.