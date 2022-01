– Foreløpige resultater fra fire år med forskningstokt viser at det finnes interessante forekomster av manganskorper og sulfider på havbunnen i norsk territorium, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg i Oljedirektoratet under en presentasjon torsdag.

– De forekomstene inneholder grunnstoffer som er nødvendige for produksjon av både elbiler, vindturbiner og elektriske komponenter, og vi vil utarbeide et ressursestimat for havbunnsmineraler for norsk sokkel i løpet av dette året, legger hun til.



Det produseres nå omtrent like mye gass som det produseres olje, og produksjonen ligger på et høyt nivå historisk sett. I følge prognoser fra Oljedirektoratet så vil produksjonen holde seg stabilt høy de neste årene med en produksjonstopp i 2024.



– Vi ser nå det høyeste nivået av modning av gassreserver siden 2012 og gitt det markedsbildet vi har akkurat nå, så er det jo gledelig at vi har modnet frem mye ny gass, sier Sølvberg.