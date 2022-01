Oljeprisene beveger seg nokså sidelengs fredag morgen.

Brent-oljen stiger 0,3 prosent til 84,69 dollar pr. fat, noe som er 13 cent over nivåene da Oslo Børs stengte torsdag. WTI-oljen er marginalt ned til 82,08 dollar pr. fat.

Stemningen i oljemarkedet dempes av at Kina og USA ifølge Reuters er enige om å frigjøre olje fra lagre rundt kinesisk nyttår (1. februar).

Samtidig rår det fortsatt bekymringer for at OPEC ikke klarer sine mål for planlagte økninger av oljeproduksjonen. RBC påpeker ifølge Bloomberg at USA vil gjenoppta lobbyvirksomhet mot OPEC-land med ledig oljekapasitet for å kompensere for landene som sliter med å nå kvotene, som Nigeria og Angola.

– Ingen reell omicron-effekt

Tilbudsforstyrrelser i Libya og Kasakhstan har også støttet prisene den siste tiden.

– Oljeprisene vil holde seg nær 80-85 dollar pr. fat på kort sikt. Etterspørselen fortsetter å være veldig sterk, og det er ingen reell innvirkning fra omicron så langt, men det kan hende at markedet ser en korreksjon når problemene i Libya er løst, sier energianalytiker Suvro Sarkar i DBS Bank til Bloomberg.

Kina har suspendert noen internasjonale flygninger og trapper opp tiltak etter et virusutbrudd i Tianjin, samtidig som omicron-varianten har spredt seg til Dalian.

Mange byer, inklusive Beijing, har oppfordret folk til å holde seg i ro under nyttårsfeiringen, noe som kan dempe etterspørselen etter bensin i en aktiv reisesesong.