Tegn til at forbruket av olje vil holde seg opp til tross for spredningen av omicron, har bidratt til å holde prisen på det sorte gullet oppe.

Oljeprisen steg forrige uke for fjerde uke på rad, og hittil i år har kontrakten for levering av olje én måned frem i tid steget over 11 prosent til over 86 dollar pr. fat.



«Prisene er helt berettighet», sier sjef for Asia-virksomheten i Vitol Mike Muller, ifølge Bloomberg News.

Ingen Kina-brems

Muller mener tilbudssiden i oljemarkedet er stram nok til å kunne gi enda høyere priser. Samtidig er etterspørselen fortsatt høy.

Vitol-sjefen mener Kinas nulltoleranse mot coronaviruset vil sikre at intet utbrudd av omicron vil være stort nok til å slå ut på landets forbruk av oljeprodukter.

«Vi er ikke i nærheten av å se at etterspørselen i Kina påvirkes», sier den Singapore-baserte analytikeren.

90 dollar fatet

Muller er ikke den eneste som tror på høyere oljepris. Oljeanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB mener at det er en god strategi å kjøpe olje gjennom første halvår. Timingen får man selv bedømme.

«Får vi rett med våre prognoser, vil du i løpet av andre kvartal garantert se 85 dollar pr. fat, og høyst sannsynlig 90 dollar pr. fat i perioder», sa Schieldrop til Finansavisen i starten av januar.

SEB estimerer en gjennomsnittlig pris for Nordsjø-oljen på 75 dollar fatet i første kvartal, stigende til 80 dollar i i snitt i andre kvartal. For hele året anslås snittprisen å ligge på 72,50 dollar.