2021 ble et knallår for råvarer, og prognosene er at 2022 blir det samme. Global analysesjef for råvarer i Goldman Sachs, Jeff Currie, uttalte til Bloomberg tidligere i januar at han er «ekstremt bullish» på råvarer, og øyner en supersyklus som potensielt kan gå over et tiår.

Currie lanserte et «kursmål» for Brent-oljen på 85 dollar i første kvartal, men dette hvilte på en forutsetning om at Iran-produksjon returnerer til markedet i løpet av året – noe som ser stadig mer usannsynlig ut.

Goldman Sachs har nå høynet sin Brent-prognose fra 80 til 100 dollar for tredje kvartal i år, og fra 85 til 105 dollar for 2023.

JP Morgan ser 150 dollar

Mandag slengte også JP Morgan seg på. I et intervju med CNBC forklarer analysesjef for olje og gass i EMEA-området (Europa, Midtøsten, Afrika), Christyan Malek, hvorfor Brent-oljen kan gå i 125 dollar i år og i 150 dollar i løpet av neste år.

– De siste 6-7 årene har vi stort sett en risikorabatt i oljemarkedet, tilknyttet potensielt svakere etterspørsel og for mange fat i markedet. En produksjonsforstyrrelse kunne løfte oljeprisen i et par dager, før den falt tilbake igjen. Nå er situasjonen den motsatte. 30-40 dollar i risikopremie forteller oss i bunn og grunn at det ikke finnes ledig kapasitet, sier han.

Produksjonen i taket

Hedgefondforvalter Doug King skrev nylig i et nyhetsbrev at oljeprisene kan passere både 100 og 200 dollar i løpet av de neste fem årene. Hans argumentasjon var kort og godt mangelen på investeringer i oljeproduksjon i de foregående årene.

Hedgefondforvalteren pekte, som DNB-analytiker Helge André Martinsen overfor Finansavisen mandag, på at flere OPEC-land nå ikke klarer å øke produksjonen.

– Etterspørselen stiger og grunnet manglende investeringer faller produksjonen også utenfor OPEC og USA. På toppen kan vi få en geopolitisk situasjon eller konflikt, og dette kan ta oljen til 150 dollar, sier Malek i JP Morgan.

– Oljen er relativt billig

Samtidig har Federal Reserve varslet fremskyndede renteøkninger for å takle en stadig høyere inflasjon. Malek åpner for at dette kan utfordre hans «kursmål» for oljen, men velger å fokusere på hvordan andre råvarer har steget sammenlignet med olje.

– Etterspørsel vil alltid bli påvirket av høyere oljepriser. Men vi har sett gassprisene stige 3-400 prosent og kull er på rekordhøye nivåer. Oljen henger etter og er relativt billig. Vi tror markedet lett kan sende oljeprisen opp i 120-130 dollar, men at vi først over disse nivåene vil se en effekt på etterspørselen, sier han.

– Vi tror 130 dollar er en smertegrense verdensøkonomien kan leve med. Det vi sier, er at oljen kan skyte over dette nivået i 5-6 dager eller et par uker, og etablere seg på lavere 100-tall. Men markedet kan leve med slike oppsving, spesielt ved ekstreme kapasitetssjokk, legger Malek til.