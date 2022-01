Oljegigant mot knallkvartal – lover nullutslipp innen 2050

Exxon Mobil har som langsiktig mål å redusere eller motvirke klimautslipp fra driften, og ønsker å nå nullutslipp innen 2050.

Oljegiganten sa tirsdag i en uttalelse at det har planer for utslippsreduksjon for store anlegg og argumenterer for at det kan navigere seg lønnsomt gjennom skiftet mot fornybare energikilder.

Målet dreier seg imidlertid ikke om utslipp knyttet til raffinert olje, naturgass og bensinen det produserer, men at driften har nullutslipp.

Selskapet går mot et knallkvartal etter sterk økning i oljeprisene – opp 13 prosent bare siden nyttår – og tre storbanker mener tallene vil overgå konsensusestimatene.

Fremgangsmåten skal være å effektivisere energibruken, redusere metanlekkasjer, oppgradere utstyr og stoppe med fakling.

– Vi vil opprettholde aksjonærverdiene ved å justere investeringene mellom vår nåværende portefølje og nye lavutstlippsmuligheter, sier Darren Woods, styreleder og konsernsjef.

Tilbake i desember sa selskapet at det vil nå nullutslipp allerede i 2030 i Texas og New Mexico.

Europeiske BP og Shell kom med slike uttalelser tilbake i 2020. Amerikanske Chevron slapp nyheten i oktober og vil satse på karbonfangst.

Fossilt brennstoff som kull, olje og naturgass står for 80 prosent av verdens energiforbruk, og når man brenner dem står det for 89 prosent av CO2-utslippene.

Exxon-aksjen er opp 54 prosent siste 12 måneder.