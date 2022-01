Flere rigger i drift

Antall rigger i drift i USA steg med tre rigger til 604 rigger i drift i uken som endte 21. januar – det høyeste nivået siden april 2020, viser Baker Hughes' ukentlige riggtelling.

Ifølge rapporten gjør det at antall rigger i drift i USA er opp med 226 rigger, eller 60 prosent, sammenlignet med samme tid i fjor.

I Canada steg antall rigger med 21, mens internasjonalt steg antall rigger i drift med 17 pr. 21 januar. Det gjør nå at antall rigger i drift i Canada og internasjonalt er på henholdsvis 212 og 834.

Baker Hughes' ukentlige riggtelling er ansett som en ledende indikator for fremtidig oljeproduksjon.

Lønnsomhet over vekst

Oljeprisen ble tidligere denne uken handlet til over 87 dollar fatet – det høyeste nivået siden oktober 2014.

Med en oljepris som har steget om lag 13 prosent i år, etter å ha skutt opp 55 prosent i fjor, er det et økende antall olje- og gasselskaper som planlegger å øke driftsinvesteringene, skriver Reuters.

Til tross for at riggtellingen har steget i rekordmange 17 måneder på rad, har analytikere notert seg at den amerikanske oljeproduksjonen falt i fjor. Årsaken er at flere og flere store energiselskaper fokuserer mer på lønnsomhet enn å øke produksjonen.