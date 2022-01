Oljeprisene trekker oppover mandag morgen.

Frontkontrakten for Brent-oljen står i 88,48 dollar pr. fat, opp rundt en dollar fra stengetid i Oslo fredag og 0,7 prosent (59 cent) så langt i dagens handel.

WTI-oljen trekker opp 0,7 prosent til 85,71 dollar pr. fat.

– Investorer er fortsatt bullish grunnet den geopolitiske risikoen mellom Russland og Ukraina, så vel som i Midtøsten, samtidig som OPEC+ stadig ikke når sitt produksjonsmål, sier sjefanalytiker Kazuhiko Saito hos Fujitomi Securities til Reuters.

– En åpenbar fryktpremie

– En forventning om høyere etterspørsel etter fyringsolje grunnet det kalde været i USA gir ytterligere press oppover på prisene, fortsetter han overfor nyhetsbyrået.

USA har nå beordret familien til ansatte ved ambassaden i Kiev om å reise hjem fra Ukraina, samtidig som president Joe Biden overveier å sende flere tusen amerikanske soldater, tillegg til krigsskip og fly til NATO-allierte i Baltikum og Øst-Europa, skriver flere internasjonale medier mandag.

I Midtøsten har innenriksdepartementet i De forente arabiske emirater satt de fleste private droner og mindre sportsfly på bakken for en måned med virkning fra lørdag, etter at Houthi-bevegelsen sist uke gjennomførte et dødelig droneangrep på landet.

Forsvarsdepartementet i Emiratene varsler mandag at to ballistiske Houthi-missiler har blitt skutt ned uten skader.

– Det er en åpenbar fryktpremie i Brent-prisen nå, spesielt med tanke på den siste eskaleringen i spenningen mellom USA og Russland i spørsmålet om Ukraina. En militær konflikt er ikke vårt basis-scenario, men oljeprisene er ekstremt følsomme for selv de minste antydninger til forsyningsforstyrrelser, sier Vandana Haris i Vanda Insights til Platts ifølge TDN Direkt.

OPEC+ stanger i taket

Samtidig sliter altså OPEC og samarbeidslandene (OPEC+) med å øke månedlig produksjon med de målsatte 400.000 fat pr. dag.

– Vi ser at stadig flere av OPEC-landene sliter med å øke produksjonen. Angola, Nigeria, Malaysia, Aserbajdsjan sliter. Noen spekulerer i om at Russland vil slite med å øke produksjonen, sa senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets til Finansavisen i forrige uke.

– Det er mange som mener det ikke er nok olje når etterspørselen tar seg opp etter pandemien. Sentimentet er i hvert fall veldig bullish nå fordi hvis man kommer i en situasjon der reservekapasiteten er tømt, så kan prisene dra ordentlig av gårde, fortsatte han.