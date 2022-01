Vår Energi kunngjør mandag sin intensjon om å lansere et offentlig tilbud av aksjer og søke om notering på Oslo Børs, går det frem av en melding fra selskapene mandag.

DNB Markets, J.P. Morgan, Morgan Stanley og SpareBank 1 Markets er engasjert som «Joint Global Coordinators» og «Joint Bookrunners» for børsintroduksjonen (IPO), og ABG Sundal Collier ASA, Bank of America, Carnegie, Jefferies og Pareto Securities er «Joint Bookrunners.»

Noteringen ventes å bestå av en rettet plassering og et offentlig tilbud i Norge, Sverige, Finland og Danmark, samt en rettet plassering til institusjonelle investorer utenfor Norge og USA.

– Med utgangspunkt i en robust og diversifisert portefølje med drift og eierandeler i felt på tvers av den norske kontinentalsokkelen har vi satt oss ambisiøse vekstmål, og en børsnotering er et naturlig neste steg for oss i å realisere vårt fulle potensial og levere langsiktig verdiskapning til en bredere gruppe av interessenter, sier Vår Energi-sjef Torger Rød i en kommentar.

24.01.2022 Fire år etter etableringen skal HitecVision og Eni ta Vår Energi på børs. Vi snakker med konsernsjef Torger Rød som leder det som er et av Europas største uavhengige oljeselskaper om børsplanene, utbytter, hvordan de skal vokse og mye mer.

Målet: 350.000 fat i 2025

Selskapets netto gjennomsnittlig produksjon for tredje kvartal 2021 utgjorde 247.000 fat oljeekvivalenter pr. dag, med en gassandel på 37 prosent. Dette gjør Vår Energi til den nest største eksportøren av naturgass fra norsk sokkel.

Netto påviste og sannsynlige reserver (2P-reserver) utgjorde pr. 30 september 2021 1.144 millioner fat oljeekvivalenter.

Målet er en nettoproduksjon på 350.000 fat oljeekvivalenter innen utgangen av 2025.

Et annet mål er å betale et minimumsutbytte på 700 millioner dollar i 2022, og 20-30 prosent av kontantstrøm fra driften etter skatt fremover, forutsatt et stabilt råvareprismiljø. Utbyttet forventes utbetales kvartalsvis.

For inneværende kvartal er hensikten å betale et utbytte på 200 millioner dollar.

Eni vil beholde majoritet

«De selgende aksjonærene har til hensikt å forbli aktive og engasjerte eiere etter børsnoteringen, der Eni har til hensikt å beholde en majoritetsandel og videreføre bokføring etter egenkapitalmetoden. Selgende aksjonærer har til hensikt å styrke Vår Energis posisjon som en ledende aktør på norsk sokkel», skriver selskapene mandag.

Vår Energi legger til at en børsnotering er avhengig av relevante godkjennelser fra Oslo Børs og Finanstilsynet, samt gjeldende forhold i egenkapitalmarkedet. Selskapet vil komme med ytterligere kunngjøringer knyttet til børsnoteringen «på et senere tidspunkt.»