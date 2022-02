– Store selskapers porteføljegjennomgang gjør at det kommer anledninger. I tillegg er det selskaper som har uttalt at de er på vei ut og kanskje vil fokusere andre steder, sier konsernsjef Svein J. Liknes i det lille oljeselskapet Okea.

Selskapet ønsker å vokse, både gjennom leting nær deres viktigste felt Draugen, Gjøa og Yme, og gjennom oppkjøp.

– Jeg tror det er muligheter for gode strategiske transaksjoner for vår egen del, sier Liknes i intervjuet på Økonominyhetene.

I intervjuet forklarer han at Okea både er åpne for å gjøre oppkjøp direkte gjennom lisenser og felt eller ved å kjøpe andre selskaper.

20.01.2022 Det lille oljeselskapet Okea tjener grådig godt på de høye olje- og gassprisene om dagen. Bare i fjerde kvartal var inntektene like store som i hele 2020.

