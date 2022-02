Oljeprisen handles igjen til priser vi ikke har sett siden 2014 og investorer kan måtte forberede seg på enda større stigning.

DNB Markets forventer ifølge meglerhusets Økonomiske utsikter-rapport at Brent-prisen i snitt vil ligge på 83 dollar pr. fat i 2022, stigende til 87 dollar fatet i 2023, 90 dollar fatet i både 2024 og 2025. I det mest positive scenarioet ventes oljeprisen å være 115 dollar pr. fat i 2023.

– Oljen kan være det som knekker ryggen på markedet hvis den går til himmels. Vær obs på det, men sørg for å ha eksponering mot olje i tilfelle det skjer, sier Andrew Adams i et notat for Saut Strategy.



WTI-oljen har brutt gjennom motstandsnivåer Adams anså skulle være vanskeligere å komme seg forbi.

– Når motstanden blir ignorert som nå er det vanligvis en god sjanse for at verdiene skal videre opp. Jeg ser ingen stor motstand før 95 dollar, sier Adams.

– Og når vi kommer dit kan vi begynne å se ordentlig frykt spre seg ettersom oljeprisen vil veie tungt på forbrukerne som allerede ser stigende priser overalt ellers.



Han understreker at selv om stigende oljepriser er positivt for oljeselskapene, vil det føre til stigende priser for andre industrier og kan påvirke marginer.

«Real smell»

DNB Markets melder om noe av det samme i dagens rapport. Inflasjonen synker så sakte at det kan bli behov for enda tøffere renteoppgang. I så fall får vi «en real smell» i markedene, tror DNB Markets.

Hvis inflasjonen biter seg fast på høyere nivå enn ventet, må Fed ty til sterkere lut. En mulighet er at Fed ikke bare hever renten ved annethvert møte, men ved hvert møte, og fortsetter godt forbi 2,5 prosent.

Hvis Fed nøyer seg med dette, vil det utløse betydelige nedsalg i risikable aktiva. Det i seg selv vil få langrentene til å snu ned, tror seniorøkonom Knut A. Magnussen, som tror Fed vil ha vanskeligere for å akseptere fallende langrenter enn fallende børser.

Oppjustering

DNB Markets har oppjustert sine tidligere anslag, hvor Brent-prisen var ventet å være 73 dollar fatet i 2022, 75 dollar i 2023, 77 dollar i 2024 og 80 dollar fatet i 2025.

Meglerhuset har lagt til grunn at USA og Iran gjeninntrer i atomavtalen, at amerikanske sanksjoner mot Iran oppheves, og at iransk olje kommer tilbake i markedet. Det er fortsatt høy grad av usikkerhet rundt dette.

«Dersom det ikke blir noen avtale, og amerikanske sanksjoner mot Iran fortsetter, så vil det føre til et vesentlig strammere oljemarked i årene foran oss, enn det vi har som vårt hovedscenario», skriver meglerhuset.