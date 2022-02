Vekst på Gjøa: Venter ny satellitt i år

Oljeselskapet Neptune Energy har i flere år bygget seg opp på norsk og britisk sokkel, med investorene China Investment Corporation, The Carlyle Group og CVC Capital Partners i ryggen.

Et av deres viktigste felt er Gjøa-feltet i Nordsjøen som ble funnet i 2007 og igangsatt i 2010 av franske Engie. Etter at Neptune i 2017 kjøpte franskmennenes norske virksomhet har de og partnerne fortsatt å investere slik at man kan forlenge levetiden og øke produksjonen mest mulig.

Ferske tall viser at Gjøa-plattformen økte produksjonen fra 40 til 42 millioner fat oljeekvivalenter i 2021.

Dette bidrar også positivt til børsnoterte Okea, som nylig slapp en resultatoppdatering for fjerde kvartal der de meldte om rekordinntekter. Okea eier 12 prosent av Gjøa, mens Wintershall DEA eier 28 prosent. Petoro og operatøren Neptune eier 30 prosent hver.

Neptune Energys direktør for drift i Norge, Martin Borthne, påpeker i en melding at man har satset på å bygge opp Gjøa som et knutepunkt i området:

– Dette forlenger ikke bare levetiden til selve Gjøa-plattformen, men har også gitt langt høyere verdiskaping enn forventet ved oppstart, sier Borthne i en uttalelse.



76 prosent av dette er gass som eksporteres til Storbritannia via Flags-rørledningen til St. Fergus-terminalen. Med den kraftige økningen i gassprisene utover 2021 ble denne eksporten ekstremt lukrativ.

Klar for å koble til en til

Den økte produksjonen skyldes ifølge Neptune hovedsakelig oppstart på Gjøa P1-produksjonen i februar og satellittfeltet Duva i august.

«I tillegg har produksjonen fra tilknytningsfeltet Vega, operert av Wintershall Dea, og fra selve Gjøa-feltet vært bedre enn forventet», skriver selskapet i en melding.

I år forventer Neptune at Wintershall Dea skal skru på produksjonen på sitt Nova-felt, som vil bli det fjerde satellittfeltet.

– I tillegg planlegger vi å bore to letebrønner i området og fortsette å modne opp andre funn og letemuligheter i nærheten. Vi har høye forventninger til at vertsanlegget Gjøa skal være i drift frem til 2040, og fortsette å skape verdier i dette området av Nordsjøen i mange år fremover, sier Borthne.