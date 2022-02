Abu Dhabis statlige oljeselskap Adnoc planlegger å utstede obligasjoner på 3-5 milliarder dollar i år, sitt første obligasjonslån noensinne.

På en telefonkonferanse i regi av JP Morgan og Morgan Stanley varslet ledelsen tirsdag at et mangeårlig obligasjonsprogram på rundt 15 milliarder dollar er under vurdering, hvorav den første obligasjonen blir anslått til 3-5 milliarder dollar.

Refinansiering

Utsteder vil være den nyopprettede enheten Adnoc Murban, som har fått distribusjonsrett til oljen som pumpes opp fra Murban-feltet onshore Abu Dhabi. Feltet utgjør omtrent halvparten av Adnocs produksjonskapasitet på 4 millioner fat pr. dag, mens felt i Persiabukta utgjør resten. Adnoc har en eierandel på 60 prosent i Murban-feltet, med BP og TotalEnergies som partnere.

Pengene fra denne første obligasjonen vil gå til å refinansiere eksisterende lån. Adnoc, som så langt har basert sin finansiering på banklån, har rundt 20 milliarder dollar i gjeld. 5 milliarder av dette forfaller i år, melder nyhetsbyrået, og føyer til at obligasjonsmarkedet kan gi selskapet fleksibilitet til eksempelvis å forlenge gjeldsforfall.

– Vi forventer at obligasjonen vil handles omtrent på linje med Abu Dhabi statsobligasjoner og rundt 2 prosent yield, pluss en spread på 20-30 basispunkter, sier senior porteføljeforvalter Aarthi Chandrasekaran i Shuaa Asset Management i et intervju med Bloombergs TV-kanal.

Hun viser til at Saudi Aramco-obligasjonen handles til en yield på 2,7 prosent.

Pengemaskin

Adnoc Murban fikk denne uken en AA-rating fra Moody’s Investors Service, S&P Global Ratings og Fitch Ratings. Selskaper som får denne ratingen har en «veldig sterk kapasitet til å møte sine finansielle forpliktelser.»

Abu Dhabi er hovedstaden i De forente arabiske emirater, tredje største produsent i OPEC og blant ytterst få aktører i oljemarkedet med ledig produksjonskapasitet. Som Saudi-Arabia søker landet etter nye industrielle ben å stå på, som robotteknologi og kunstig intelligens.

Adnoc Murban vil ifølge Moody's ha en årlig kontantstrøm på over 21 milliarder dollar, basert på oljepriser i intervallet 50-70 dollar pr. fat.

Frontkontrakten for Brent-oljen står onsdag ettermiddag i 89,04 dollar pr. fat, og er opp rundt prosenten så langt i dagens handel. WTI-oljen stiger 0,8 prosent til 86,31 dollar pr. fat.