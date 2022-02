Bank of America nedgraderer Equinor

Bank of America tror kursoppgangen i Equinor vil ta en pause av tre grunner. For det første ventes selskapets høye eksponering mot spotprisene på gass i Europa å gå mot et negativt inntjeningsmoment på kort sikt, når vi kommer ut av vinteren og prisene ventes å falle. Det poengteres i den sammenheng at de europeiske prisene nå reflekterer en geopolitisk premie sammenlignet med asiatiske LNG-priser.



For det andre anses verdsettelsen nå som "full". Med dagens markedspriser vil yielden på fri kontantstrøm i 2023 være 11 prosent, under gjennomsnittet i sektoren på 16 prosent for første gang siden 2019.



Til slutt anses summen av tilbakebetalinger til aksjonærene i form av utbytter og tilbakekjøp å gi syv prosent av yield i 2022, også under sektorsnittet på åtte prosent, og anses dermed ikke som en trigger i aksjen lenger.

TDN Direkt