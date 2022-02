Etter at coronapandemien hadde truffet verden for alvor i 2020 kollapset prisen på olje, gass og andre råvarer, men siden har det snudd.

Onsdag ettermiddag passerte oljeprisen 90 dollar per fat for første gang siden 2014. Samme dag la oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets frem ferske prognoser.

På spørsmål om hva som kan bremse inntjeningsfesten man nå ser i oljenæringen, svarer han:

– Det er ikke så lett å få øye på nedsiderisikoen, sier Martinsen i intervjuet på Økonominyhetene.

Den eneste klare faktoren som kan ødelegge det bildet man nå ser er en ny virusvariant som eventuelt skulle ført til en ny nedstenging og demping av den globale økonomiske aktiviteten.

– Det vil være svært uheldig, sier Martinsen i klippet du kan se over.

Se hele intervjuet med oljeanalytikeren her, der han også forklarer hvorfor oljeprisen fort kan nå 115 dollar per fat:

