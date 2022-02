– Vi eksporterer så mye som rørsystemet vårt tåler, sier statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet (OED) til NTB.

I helgen var han og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) på et uoffisielt ministermøte med EUs klima- og energiministre i Amiens i Frankrike. I bakgrunnen ulmer Europas energikrise og den spente situasjonen på grensen til Ukraina, hvor Russland har bygd opp en betydelig styrke de siste månedene.

På gasstokt

Russland er per dags dato den største eksportøren av naturgass til EU, med Norge på andreplass. Flere har gått langt i å gi Russland skylden for energikrisen som nå preger Europa og Norge, blant dem sjefen for Det internasjonale energibyrået (IEA) Fatih Birol.

Det samme påpeker klima- og miljøminister Eide.

– Det framstår som et bevisst politisk valg, sa han til Klassekampen denne uken.

Nå har EU-kommisjonen lagt ut på gasstokt for å sikre seg leveranser fra andre land enn Russland.

– Kommisjonen er i dialog med våre handelspartnere om muligheten for å øke gassleveransene til Europa, sa EUs energikommissær Kadri Simons til pressen etter helgens ministermøte, melder Bloomberg.

Økt import fra Norge

Vik i OED sier til NTB at han ikke er kjent med at det er kommet noen henvendelser til Norge fra EU-kommisjonen nylig med spørsmål om å øke gasseksporten til Europa. Ifølge Vik har vi heller ikke så mye å gå på.

– Vi er kontinuerlig i dialog med EU på energisektoren og ga i vinter enkelte selskaper tillatelse til økt produksjon av gass, men vi nærmer oss makskapasitet. Vi eksporter det vi kan, sier statssekretæren.

Olje- og energidepartementet økte i fjor produksjonstillatelsene for gass på feltene Oseberg og Troll. Samme år nådde den norske gasseksporten et rekordhøyt nivå målt i eksportverdi, viser tall fra det statlige selskapet Gassco. Mye av økningen tilskrives de høye gassprisene.

Ser til Qatar

Mens EU-kommisjonen speider mot USA og eksisterende handelspartnere, har representanter for Joe Bidens administrasjon henvendt seg til oljenasjonen Qatar om muligheten for økte gassleveranser til EU, skriver Bloomberg.

USA er også i dialog med flere gasselskaper om produksjonskapasiteten deres, melder amerikanske medier.

For Biden-administrasjonen er det viktig å komme en eventuell konflikt i Øst-Europa i forkjøpet og sikre forsyninger fra alternative kilder dersom Russland skulle stanse sine leveranser til kontinentet, skriver The New York Times.

Vik i OED understreker at Norge er opptatt av å fremstå som en forutsigbar leverandør av gass.

– Det er viktig for Norge å være en stabil leverandør til Europa, og det er vi også, sier Vik.

NTB