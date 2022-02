Oljeprisene trakk ned torsdag etter å ha passert 90 dollar for første gang siden 2014 dagen før. Men fredag er de tilbake på vinnersporet.

Frontkontrakten for Brent-oljen stiger 0,7 prosent til 89,92 dollar pr. fat, mens WTI-oljen stiger 0,8 prosent til 87,31 dollar pr. fat.

Spenningen mellom Russland og vestlige stormakter rundt Ukraina-situasjonen fortsetter å holde prisene oppe.

Russland uttalte torsdag at USA ikke var villige til å adressere Moskvas største bekymringer rundt sikkerhet, men holder døren åpen for dialog. Samtidig uttrykte Victoria Nuland, USAs såkalte Under Secretary of State for Political Affairs, håp om at Russland vil studere hva det amerikanske tilbudet går ut på, for så å komme tilbake til forhandlingsbordet.

– Veldig uberegnelig

– Markedet er veldig uberegnelig på Russland/Ukraina-overskrifter. Det hersker usikkerhet rundt hva som vil skje, sier senioranalytiker Phil Flynn i Price Futures Group til CNBC.

Utsikter til en første renteøkning fra Federal Reserve i mars, og en rekke av renteøkninger i månedene som kommer, har fått dollaren til å styrke seg. Oljen er dermed dyrere for kjøpere i andre valutaer.

«En sterkere prisnedgang forhindres av Ukraina-krisen, ettersom det fortsatt er bekymringer for at russiske olje- og gassleveranser rammes i tilfelle en militær eskalering», skrev Commerzbank ifølge Reuters i et notat torsdag.

Samtidig begynner oljemarkedet å rette fokus mot neste ukes møte i OPEC+, som ventes å stå ved planen om å øke produksjonen med nye 400.000 fat pr. dag fra februar til mars.